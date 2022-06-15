Иркутск, 15 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о значительном ухудшении погодных условий.

Admnvrsk.ru Ливень

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июня местами по области ожидаются грозы, ночью и утром в западных районах, в горах Восточного Саяна — ливневые дожди.

Также 16–18 июня местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в северо-восточных районах Иркутской области продолжается усиление лесопожарной группировки. Чартерным рейсом в Бодайбинский район для оперативного реагирования на возгорания и тушения пожара в Витимском заповеднике дополнительно направлены 25 десантников-пожарных из резерва авиаотделений южных районов Иркутской авиабазы охраны лесов.

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