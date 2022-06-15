Кэри, США, 15 июня 2022, 11:51 — REGNUM Глава компании Bethesda Тодд Говард заявил, что ролевая игра Starfield будет примерно на одну пятую длиннее, чем TES V: Skyrim и Fallout 4. Об этом 15 июня пишет портал VGC.
По словам Говарда, на полное прохождение сюжетной линии Starfield уйдёт примерно 30-40 часов реального времени. И это при условии, что игрок умышленно пропустит все побочные задания.
Напомним, что Starfield — это масштабная ролевая игра, посвящённая приключениям в космосе. Её релиз ожидается в 2023 году на PC и консолях Xbox Series X/S.
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