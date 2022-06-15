Кэри, США, , 11:51 — REGNUM Глава компании Bethesda Тодд Говард заявил, что ролевая игра Starfield будет примерно на одну пятую длиннее, чем TES V: Skyrim и Fallout 4. Об этом 15 июня пишет портал VGC.

Видеоигра Starfield компании Bethesda Game Studios Скриншот из трейлера игры

По словам Говарда, на полное прохождение сюжетной линии Starfield уйдёт примерно 30-40 часов реального времени. И это при условии, что игрок умышленно пропустит все побочные задания.

Напомним, что Starfield — это масштабная ролевая игра, посвящённая приключениям в космосе. Её релиз ожидается в 2023 году на PC и консолях Xbox Series X/S.

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