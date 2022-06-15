Красноярск, , 11:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено десять лесных пожаров на площади 60,3 га. Как сообщили ИА REGNUM 15 июня в краевом минлесхозе, очаги возгораний действовали в Абанском, Богучанском, Енисейском и Кежемском районах.

Лесной пожар 25.mchs.gov.ru

По предварительным данным, пожары в лесах возникли из-за сухих гроз.

По состоянию на утро 15 июня в регионе зарегистрировано десять лесных пожаров на площади 194 га. Остановлено распространение огня на площади 133 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено проводить огневые работы, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

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