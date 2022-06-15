Афины , , 19:40 — REGNUM Президент Ассоциации отелей Греции Григорис Тассиос, глава Всегреческой федерации отельеров и первый вице-президент Ассоциации греческих туристических предприятий, заявил, что отельный бизнес Греции будет находиться в условиях выживания, сообщает портал «Русские Афины».

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»Владельцам приходится иметь дело с тем, что эксплуатационные расходы увеличились на 30% за номер в сутки после резкого роста расходов на электроэнергию и газ. В то же время некоторые пережитки пандемических мер все еще действуют, усложняя ситуацию и еще больше увеличивая расходы. Например такие, как необходимость работы кондиционеров в номерах с открытыми окнами», — заявил Тассиос.

Кроме того, из-за сложностей с логистикой и высокой стоимости перелётов существенно сократилось количество выгодных гостей — туристов из России, объясняет отельер.

«Из-за войны и ограничений на полеты очень мало россиян приезжает в Грецию через Стамбул, в Афины и Салоники. Россияне в настоящее время платят до 2000 евро за место в самолете, который доставит их в Грецию», — отметил Тассиос.

Напомним, что Греция поддержала Запад в давлении на Россию после начала специальной военной операции, она поставляет Украине оружие.