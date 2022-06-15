Бордо, Франция, , 11:47 — REGNUM Футбольный клуб «Бордо» переведён в третий по силе дивизион чемпионата Франции. Об этом сообщает пресс-служба французской Профессиональной футбольной лиги (LFP).

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Отмечается, что причиной такого решения стали многочисленные финансовые нарушения, которые были допущены руководством клуба.

В сезоне 2021/22 «Бордо» занял последнее, 20-е место в чемпионате Франции, набрав 31 очко в 38 матчах. Следующий сезон команда должна была провести во втором дивизионе первенства.

Напомним, «Бордо» является шестикратным чемпионом Франции, команда выигрывала первенство в сезонах 1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 и 2008/09. Также клуб четыре раза побеждал в Кубке Франции, три — в Суперкубке страны, три — в Кубке французской лиги.