Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Директору компании «Тепло земли» Денису Сердобольскому вынесен приговор. Он получил 12 лет тюрьмы за взятку при строительстве инфраструктуры для территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе Камчатского края.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

Читайте также: На Камчатке руководитель компании получил взятку под домашним арестом

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по двум статьям УК РФ — 290 (получение взятки) и 285 (злоупотребление полномочиями). Суд установил, что Денис Сердобольский получил 5 млн рублей за использование при строительстве канализационных сетей материалов, не предусмотренных проектной документацией. Итогом его действий стало неэффективное расходование 63 млн рублей.

Суд определил для директора компании «Тепло земли» наказание в виде 12 лет заключения в колонии строгого режима и штрафа в 10,5 млн рублей.

Как сообщало Иа REGNUM, уже после задержания Денис Сердобольский получил ещё одну взятку в 500 тыс. рублей, находясь под домашним арестом.