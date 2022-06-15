Бодайбо, Иркутская область, , 11:46 — REGNUM В северо-восточных районах Иркутской области продолжается усиление лесопожарной группировки, сообщает 15 июня телеграм-канал правительства региона.

Пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Известно, что чартерным рейсом в Бодайбинский район для оперативного реагирования на возгорания и тушения пожара в Витимском заповеднике дополнительно направлены 25 десантников-пожарных из резерва авиаотделений южных районов Иркутской авиабазы охраны лесов.

В случае ухудшения лесопожарной обстановки в северных и восточных районах области к передислокации готовы еще 105 специалистов лесопожарных формирований: 45 человек пожарно-десантной службы авиабазы и 60 — от Лесхоза Иркутской области.

«Всего в боевой готовности к предупреждению и тушению лесных пожаров в регионе находятся 1 145 лесных пожарных, 230 специалистов пожарно-десантной службы и 532 единицы техники», — сказал министр лесного комплекса Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая погодные условия, на территории всей Иркутской области особый противопожарный режим будет действовать до конца июня 2022 года.

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