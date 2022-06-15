Москва, 15 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Страны Запада поставили себя в такую ситуацию, когда они должны либо прекратить поставки вооружений Киеву, либо признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, заявила 15 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, после распада Организации Варшавского договора (ОВД) и СССР, в Европе остались большие запасы военной техники советского производства. Когда бывшие страны ОВД вступили в Североатлантический альянс, данные вооружения перешли в распоряжение НАТО и сейчас их отправляют на Украину. При этом экспорт вооружений странами ЕС с 2008 года регулируется общими правилами, в соответствующем документе сформулированы четкие критерии, уточнила Захарова.

«Очевидно, решаясь на поставки вооружения в большой спешке, европейские стратеги не задумались над тем, что фактически сами себя загнали в цугцванг — им ничего не остается, кроме как прекратить поставлять оружие, отозвав все отправленное, либо признать ДНР и ЛНР», — написала официальный представитель МИД РФ в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post отметил, что США в ближайшее время поставят Украине еще восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним.

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