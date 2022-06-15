Донецк, 15 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Три реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» украинских боевиков были уничтожены войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооружёнными силами РФ за последние 24 часа. Об этом 15 июня сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», шесть грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки вооруженные украинские формирования во время военных действий на территории ДНР потеряли убитыми свыше 30 человек личного состава.