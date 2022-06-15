Москва, , 11:44 — REGNUM Украинская радиолокационная станция, ракетный комплекс «Бук-М1», два склада боеприпасов, два пункта управления ВСУ и узел связи уничтожены за минувшие сутки в ходе российской военной спецоперации в Донбассе. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 июня на брифинге.

Самоходный зенитно-ракетный комплекс БУК-М1. Экспонат Музея ВВС ВС Украины в г. Винница George Chernilevsky

Он уточнил, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию контроля воздушного пространства в районе города Лисичанска в ЛНР и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе города Соледара в ДНР.

Кроме того, поражены склады боеприпасов в районах населённых пунктов Горское и Верхнекаменское в ЛНР, два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населённых пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка в ДНР.

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