Лондон, 15 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Великобритании провели опрос среди владельцев портативных консолей Nintendo Switch, который показал, что два из пяти контроллеров Joy-Con имеют проблему «дрифта». Об этом 15 июня сообщает портал Eurogamer.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

В исследовании, которое провела организация потребителей Which? , приняли участие 919 совершеннолетних респондентов. Шесть из десяти участников (57%) заявили, что столкнулись с проблемой «дрифта» Joy-Con в первый год владения Switch, лишь 26% из них обратились к производителю с запросом на замену или ремонт контроллеров. Отмечается, что каждому пятому из обратившихся Nintendo не предложила бесплатную замену Joy-Con или ремонт.

Стоит отметить, что эксперты Which? провели тесты различных версий Joy-Con, которые показали, что ни один участвовавший в этом тестировании контроллер не имел вышеупомянутую проблему. В организации предположили, что все контроллеры могли попасть в 60% исправных устройств или же результаты теста связаны с тем, что проведённая проверка не учитывала обстоятельства использования портативной консоли в реальной жизни, такие, как пыль, крошки и т.п.

Напомним, в 2020 году президент Nintendo Шунтаро Фурукава признал наличие проблемы с контроллерами Switch. При этом он отметил, что компания пытается её решить и заявил, что в целом ситуация с Joy-Con «улучшилась».