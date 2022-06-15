Уфа, 15 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Младенческая смертность снижается в Башкирии. Об этом заявил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на заседании республиканского правительства, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Младенец с мамой

«За пять месяцев этого года показатель младенческой смерти снизился по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 21,3% и сейчас составляет 4,8 на 1000 родившихся живыми детей. А в 29 муниципальных образованиях за пять месяцев текущего года младенческая смертность не зарегистрирована», — приводит пресс-служба его слова.

По словам министра, число умерших за последние две недели текущего года по сравнению с двумя предыдущими неделями уменьшилось более чем на 10%, при этом вкладом в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стал республиканский проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Отмечается, что в настоящее время в регионе открыто девять региональных сосудистых центров, девять первичных сосудистых отделений, работают 17 ангиографов. Рахматуллин сообщил о тенденции к снижению смертности от новообразований на 3,8%.

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил министерству здравоохранения региона держать на особом контроле вопрос снижения смертности населения от болезней системы кровообращения и от злокачественных новообразований. Помимо этого, он дал поручение продолжать работу по уменьшению показателей младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте.