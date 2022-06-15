Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан о том, что заявления о сталкивании Тбилиси с Москвой — это «российская дезинформация», фактически является обвинением в адрес грузинских властей. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики от партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

Роман Гоциридзе Parliament.ge

«Заявление посла США фактически было уличением властей Грузии в альянсе с Россией, власти обвинены в соучастии в российской гибридной войне», — сказал политик.

Он добавил, что Дегнан вскоре сделала новое заявление, в котором сказала, что США и ЕС якобы являются гарантами независимости Грузии. По мнению Гоциридзе, американский посол так отреагировала на «позорные» заявления представителей грузинских властей.

Ранее Деган заявила: «Когда я слышу, что люди говорят, что Соединенные Штаты работают против Грузии, пытаются втянуть Грузию в войну или открыть второй фронт, это на 100% российская дезинформация». При этом о попытках втянуть Грузию в войну с РФ заявлял грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Напомним, Еврокомиссия рассматривает заявки Украины, Молдавии и Грузии на вступление в ЕС. Параллельно с этим в Брюсселе сделали ряд критических заявлений в адрес действий грузинских властей в последние годы. Из-за этого в Грузии начались споры и взаимные обвинения в том, кто будет виноват, если республика не получит статус кандидата на вступление в ЕС.

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