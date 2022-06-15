Обнинск, Калужская область, 15 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Инженер-технолог Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) Андрей Федоренко стал одним из хедлайнеров космического фестиваля «108 минут», который прошёл на территории калужского Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Экспозиция Андрея Федоренко «Летающий музей отечественной авиации» стала одним из ярких мероприятий культурного события, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Обнинское научно производственное предприятие «Технология» Полетная программа стала одним из самых зрелищных событий фестиваля

На статической экспозиции летающего музея были представлены копии легендарных отечественных самолетов. Модели, выполненные с максимальным вниманием к деталям, наглядно демонстрируют эволюцию авиастроения, особенности конструирования авиационной техники в разные эпохи. Полетная программа стала одним из самых зрелищных событий фестиваля. Полеты проходили под музыку военных лет. Зрителям представили комплекс классического пилотажа на Як-18 ПМ и экстремальный пилотаж на спортивном биплане, совместные полеты копий истребителей МиГ-3 и Як-7, полет Ил-2 с демонстрацией маневров боевого применения, совместные полеты старинного и современного бипланов, а также вальс спортивных мотопланеров.

«Летающий музей посетило большое количество зрителей, и взрослые, и дети. Радует, что авиация вызывает такой большой интерес. Наша программа — это не просто шоу, это целый образовательный проект, который знакомит калужан и гостей региона и с историей отечественной авиации, и с интересными образцами авиационной техники, в том числе с точки зрения возможностей эксплуатации. Поэтому проект и называется «Летающий музей отечественной авиации», — отметил Андрей Федоренко.

Космический фестиваль «108 минут» в 2022 году проходил в Калуге в третий раз и был посвящен 165-летию основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского. Работник «Технологии» Андрей Федоренко, который также возглавляет на предприятии бюро технического моделирования «Аэроплан» принял участие в фестивале впервые. По итогам мероприятия достигнута договоренность о создании постоянной экспозиции «Аэроплана» в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.