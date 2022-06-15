Джакарта, 15 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Посол Украины в Индонезии рассказал о тесных отношениях между двумя странами на вечере, посвященном 30-летию украинско-индонезийских отношений, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По словам посла, Украина поддерживала усилия индонезийской нации по обретению независимости. На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 21 января 1946 года представитель Украинской Социалистической Советской Республики предложил включить «индонезийский вопрос» в повестку дня ООН.

6 июня 1992 года Индонезия и Украина договорились об установлении дипломатического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь кабинета министров Индонезии Прамоно Анунг затронул проблему сырой нефти, когда его спросили, почему президент Джоко Видодо произвел перестановки в кабинете министров.