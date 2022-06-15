Сеул, , 11:43 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су нанесет визит бывшему президенту страны Мун Чжэ Ину в конце текущей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, премьер-министр отправится в резиденцию экс-президента, расположенную в городе Янсан (~309 км к юго-востоку от Сеула) 16 июня.

Известно, что Мун Чжэ Ин и Хан Док Су работали вместе с бывшим президентом Южной Кореи Но Му Хёном, который находился у власти с 2003 по 2008 гг.

Напомним, что Хан Док Су занимал пос премьер-министра в администрации Но, а Мун Чжэ Ин — ряд ключевых постов в администрации Но.