Кинешма, Ивановская область, 15 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Трое клириков Кинешемской епархии Ивановской митрополии лишены сана. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

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Как сообщается, ранее вынесенное решение церковного суда Кинешемской епархии о лишении сана двух иереев и диакона утвердил патриарх Московской и всея руси Кирилл.

По информации IvanovoNews, в 2016 году клирики были отстранены от духовной службы после того, как отказались поминать за богослужением патриарха. Однако они постоянно нарушали наложенный канонический запрет, в том числе, публично выступали на раскольническом собрании и призывали к уходу из РПЦ.