Саратов, 15 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Уроженец Саратова — Денис Соколов погиб во время специальной военной операции России на Украине. Соболезнования родным и близким военнослужащего выразили временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и мэр Саратова Михаил Исаев.

Скорбь

«Наш земляк Денис Александрович героически погиб, исполняя свой воинский долг. Он храбро и мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость. В нашей памяти останется подвиг молодого бойца. Вся Саратовская область скорбит вместе с семьей погибшего военнослужащего», — отметил Бусаргин, выражая глубочайшие соболезнования родным и близким.

Мэр города подчеркнул, что Денис Соколов с полной отдачей исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан.

«Огромная потеря для всех нас. Саратов скорбит вместе с родными и близкими Дениса Соколова. Вечная слава герою», — добавил Исаев.

ИА REGNUM напоминает, орден Мужества вручили вдове погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего, уроженца Саратовской области — Алексея Малова.

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