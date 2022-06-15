София, , 11:40 — REGNUM Парламент Болгарии приступил к рассмотрению масштабного пакета антикризисных мер, призванного остановить галопирующую безработицу и инфляцию в стране. Об этом 15 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, принятие свода документов обсуждается в рамках обновления государственного бюджета на 2022-й год. Среди основных пунктов пакета — введение нулевой ставки НДС на хлеб, снижение налога на поставку природного газа и топлива, а также увеличение пенсий.

Предлагается увеличить максимальную сумму государственного долга на текущий год с 7,3 млрд левов до 10,3 млрд левов (соответственно — с $3,9 млрд до $5,5 млрд).

Ранее обсуждение новых мер в болгарском высшем законодательном органе откладывалось шесть раз. При этом аналитики выражают сомнение в том, что указанный пакет будет принят в первом чтении на фоне распада коалиции и отставки ряда министров.