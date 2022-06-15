Остин, США, 15 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Разработчики из студии Arkane открыто заявили, что их новая игра Redfall не похожа на популярный многопользовательский шутер Left 4 Dead. Об этом 15 июня пишет издание Kotaku.

Кадр из трейлера игры Redfall

«Мы любим Left 4 Dead, но Redfall совсем на неё не похожа. Разве что колоритными персонажами. Если ты захочешь поиграть в нашу игру в одиночку, то у тебя будет только один персонаж, никаких ботов. Здесь совсем не обязательно собирать целую команду», — рассказывает глава студии Харви Смит. Он также заверил, что первая демоверсия Redfall развеет все сомнения игроков о возможной схожести двух проектов.

Напомним, что Redfall — это шутер с видом от первого лица, посвящённый сражению людей с могущественными вампирами. После выхода первых трейлеров геймеры начали активно сравнивать его с Left 4 Dead за схожесть геймплейных аспектов и общую «кооперативную направленность».