Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Система расчётов тарифов для оплаты платной парковки изменится в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Если сейчас тариф за пользование платным парковочным местом рассчитывается, исходя из зоны парковки, дня недели, времени суток и категории транспортного средства, то теперь к расчёту добавляется еще один параметр — коэффициент загрузки парковочного пространства.

Коэффициент имеет четыре градации. Первый уровень будут применять, если парковочное пространство в рабочие дни с 8:00 до 20:00 будет загружено более чем на 80%. Второй установят, если загрузка составит от 65% до 85%, третий — от 50% до 65%, а последний — от 25% до 50%.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять новый профильный вице-губернатор Кирилл Поляков.

Напомним, что в Петербурге на сегодняшний день действует стоимость оплаты парковочного места для легковых автомобилей в размере 100 рублей в час. При этом в городе в 2022 году продолжит расширяться зона платной парковки, которая охватит весь Центральный и часть Адмиралтейского районов.