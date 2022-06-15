Таллин, , 11:39 — REGNUM Полиция безопасности Эстонии (КаПо) принудительно выслала из страны в Россию постоянного жителя страны, бывшего «афганца», одного из активистов Союза граждан РФ в Тарту (юго-восток страны) Рамиля Усманова.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом спецслужбы сообщили в соцсетях, привязав депортацию Усманова к годовщине советских депортаций 1941 года. Усманова она назвали «кремлевским провокатором», не уточнив, что имеют в виду под этим определением и за какую конкретно деятельность он выслан из страны.

«Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — до сих пор некоторые хотят вернуть его. Сегодня мы вместе с полицией выслали еще одного кремлевского провокатора, угрожавшего безопасности Эстонии: Рамиля Усманова», — сообщила Полиция безопасности в социальных сетях.

Это уже вторая подобная депортация — в начале мая, накануне Дня Победы 9 мая, из страны был выслан Алексей Есаков, который являлся одним из организаторов акции «Бессмертный полк в Таллине» и членом организации российских соотечественников Эстонии.