Донецк, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки вооруженные украинские формирования во время военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 30 человек личного состава. Об этом 15 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», шесть грузовых транспортных средств и более тридцати человек личного состава противника», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР подавили шесть вражеских огневых точек в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 32 человека личного состава.