Таллин, 15 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

Эстонские вузы сообщают о значительном сокращении заявок на обучение от иностранных студентов. Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR, если в 2021 году в Тартуский университет хотели поступить более 2 000 иностранцев, то в 2022 году — уже на треть меньше.

Причиной падения интереса к обучению в Эстонии могли стать события на Украине, полагают в руководстве эстонских вузов, которые сделали невозможным по решению ректоров прием абитуриентов из России и Белоруссии.

Кроме того, раньше вузы Эстонии предлагали иностранцам целевые стипендии, а теперь такие стипендии доступны только для украинцев. Именно поэтому на фоне падения числа заявок от иностранцев, заявления на поступление в вузы от украинцев только выросли.

От них поступили рекордные 360 заявок в Тартуский и Таллинский университеты.