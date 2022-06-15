Белгород, 15 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Двум военнослужащим якобы отказались извлекать осколки в одной из больниц Белгорода. Видеоролик с заявлением мужчин в военной форме появился в социальных сетях вечером 14 июня. Герои записи утверждают, что в медучреждении им отказали в медпомощи, а на счёт осколков сказали «воюйте с ними, они мешать не будут».

Цитата из видео «Раненые военные»

Видеозапись посмотрел и министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«Выяснил — пациентов без помощи никто не оставил, их проконсультировал главный внештатный травматолог минздрава. На консультацию вызвали куратора от Министерства обороны. Обследование показало, что пациентам необходимо не экстренное, а плановое лечение. Мужчинам дали все рекомендации и рассказали, куда обратиться для прохождения планового лечения. Приёмное отделение горбольницы 2 оказывает ургентную помощь. Данный случай таким не являлся. И, конечно, в случае экстренной помощи, мы никому не отказываем — вне зависимости от паспорта, медицинского полиса или СНИЛС», — прокомментировал инцидент министр в своём телеграм-канале.

По данным крупного регионального телеграм-канала «Белгород №1», на видео — журналист с Украины Спартак Головачев.