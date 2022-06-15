Москва, 15 июня 2022, 11:37 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в Николаевской области авиационную технику воздушных сил Украины. Об этом 15 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что российская артиллерия высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» уничтожила в районе населенного пункта Золочев Львовской склад боеприпасов с иностранным образцам вооружений.
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