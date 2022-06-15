Москва, 15 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в Николаевской области авиационную технику воздушных сил Украины. Об этом 15 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Пуск ракеты

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме «Вознесенск» уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины», — заявил он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что российская артиллерия высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» уничтожила в районе населенного пункта Золочев Львовской склад боеприпасов с иностранным образцам вооружений.

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