Москва, 15 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Большое количество вооружения и военной техники иностранного производства, переданной для украинских силовиков, уничтожили российские войска в ходе спецоперации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 июня на брифинге.

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Техника уничтожена возле железнодорожных станций Доброполье и Покровск в ДНР, а также у станции Орловщина в Днепропетровской области, уточнил он.

«Уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

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