Москва, , 11:36 — REGNUM Товары повседневного спроса, конфискованные на таможне, нужно передать нуждающимся беженцам с Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов.

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Он напомнил о внесенном членами фракции законопроекте, по которому промышленные товары и товары повседневного спроса, конфискованные таможней, предлагается не уничтожать, а передавать благотворительным фондам.

«У нас огромное количество беженцев с Донбасса, которые нуждаются в товарах повседневного спроса. В пунктах временного размещения не хватает порой самых необходимых вещей и как раз конфискат будет необходим там для людей», — пояснил Леонов.

По его словам, законопроект необходимо принять в кратчайшие сроки.

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