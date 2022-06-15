Лос-Анджелес, США, , 11:36 — REGNUM Британского рок-музыканта Оззи Осборна выписали из больницы Лос-Анджелеса (США) после хирургического вмешательства. Об этом 15 июня пишет Page Six.

Оззи Осборн F darkbladeus

Как отмечает издание, операция по удалению и повторной установке штифтов в шейных и спинных позвонках музыканта была «изнурительной». В клинике Осборна поддерживала его жена Шэрон Осборн.

ИА REGNUM напоминает, что в 2003 году Оззи Осборн получил травмы, упав с квадроцикла. Из-за этого артисту пришлось вставить металлические позвонки. Музыкант также страдает от болезни Паркинсона.

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