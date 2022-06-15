Красноярск, 15 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на информацию синоптиков, днём 16 июня и ночью 17 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, град, шквалистые усиления ветра местами до 25 м/с и более.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Псков, по городу прошел ночной ураган.

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