Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в хищении автомобилей. Для угона мужчины использовали специальный код, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Угон автомобиля Hdimagelib.com

В период с декабря по февраль 2021 года свердловчане совершили угон трёх автомобилей на общую сумму более 2 млн рублей. С помощью алгоритмического кода-граббера они перехватывали радиосигнал передаваемый собственником автомобиля для постановки на режим охраны. После этого преступники осуществляли запуск двигателя и угоняли автомобиль. Одну из машин мужчины успели реализовать на запчасти. Два автомобиля были найдены. Их вернули владельцам.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Уральцам грозит до пяти лет лишения свободы.