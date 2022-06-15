Кострома, 15 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Министерство обороны обжалует решение Свердловского районного суда Костромы, постановившего закрыть здания главного, инфекционного корпусов и пищеблока госпиталя на улице Никитской из-за их аварийности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском областном суде. По мнению военных, техническое состояние построек позволяет не прекращать приём пациентов.

Https://sc.mil.ru 422 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Костроме

Напомним, ранее в суд обратилась военная прокуратура Костромского гарнизона. Специалисты пояснили, что у части корпусов разрушен фундамент и цоколь, имеются трещины в несущих стенах. Из-за этого нарушаются права работников и больных медучреждения на безопасный труд и лечение. Суд первой инстанции согласился со всеми требованиями прокурора за исключением просьбы по закрытию лаборатории. По этому зданию ему удалось доказать лишь «необходимость текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных сетей».

Спор военной прокуратуры и Минобороны будет рассмотрен в Костромском областном суде, первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб назначено на 1 августа текущего года. Военный госпиталь принимает служащих из всех военных частей, находящихся на территории Костромской области, а также занимается оказанием помощи военным пенсионерам.