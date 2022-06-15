Вашингтон, 15 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Кризис ликвидности в криптовалютной финансовой компании Celsius заставил инвесторов забеспокоиться о том, что он повлечет за собой крах других крупных игроков на рынке, сообщает 15 июня CNBC.

Capital.ru Криптовалюта

Недавно компания Celsius приостановила снятие средств со всех счетов, вызвав подозрение, что вскоре ей грозит банкротство. Компания предоставляет средства клиентов в долг аналогично банку, но без строгих требований, предъявляемых к традиционным кредиторам.

Во вторник 14 июня биткоин опустился ниже 21 000 долларов, продолжив резкое падение предыдущего дня и опустившись до 18-месячного минимума. По данным CoinMarketCap, общая стоимость всех цифровых токенов впервые с начала 2021 года опустилась ниже $1 трлн.

Криптоинвесторы опасаются, что возможный крах Celsius может привести к еще большим проблемам для рынка, который и так уже находится в неустойчивом положении после краха 60-миллиардного стейблкоина Terra. Celsius был инвестором Terra, но утверждает, что его участие было «минимальным».

«В среднесрочной перспективе все действительно готовятся к большому падению», — сказал исполнительный директор криптовалютного хедж-фонда ARK36 Миккель Морч.

Старший директор по финансовым институтам в Fitch Ratings Монсур Хуссейн полагает, что ликвидация активов Celsius еще больше подорвет стоимость криптоактивов, что приведет к еще более «широкому заражению в криптосфере».

Celsius широко представлена в так называемом пространстве децентрализованного финансирования, которое оперирует такими традиционными финансовыми продуктами, как кредиты, без участия банков в роли посредников.