Москва, 15 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Четыре американских 155-мм гаубицы М777 уничтожено за сутки на Украине российскими войсками. Об этом 15 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов.

Кроме того, выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы в Малиновке Харьковской области, уничтожено три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 танков и других боевых бронированных машин, 18 спецавтомобилей, три миномётных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре американских 155-мм гаубицы М777.