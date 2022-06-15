Москва, 15 июня 2022, 11:31 — REGNUM Российская артиллерия высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» уничтожила в районе населенного пункта Золочев Львовской уничтожен склад боеприпасов с иностранным образцам вооружений. Об этом 15 июня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления сил ВСУ.
Читайте также: Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ