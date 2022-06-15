Москва, , 11:31 — REGNUM Российская артиллерия высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» уничтожила в районе населенного пункта Золочев Львовской уничтожен склад боеприпасов с иностранным образцам вооружений. Об этом 15 июня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Реактивная артиллерия на стрельбах Mil.ru

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта ЗОЛОЧЕВ Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления сил ВСУ.

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