Москва, , 11:30 — REGNUM Воздушные силы Украины лишились ещё одного самолёта. Как сообщил 15 июня в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинский самолёт Су-25 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе Краснополье Донецкой Народной Республики.

СУ-25 (сс) Fedor Leukhin

«Также сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецк и населённых пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный шахтёр Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.

Кроме того, по словам представителя оборонного ведовства, были перехвачены 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецк и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 июня, российские комплексы ПВО сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и девять беспилотников ВСУ.

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