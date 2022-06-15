Москва, , 11:28 — REGNUM Видеоигра Frozen Flame от российской студии Dreamside Interactive получила бесплатную демоверсию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня сообщили в пресс-службе издательства Ravenage Publishing.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Демоверсия проекта доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest для всех желающих. В неё входит стартовая локация из Frozen Flame под названием Колыбель Хранителей.

Отмечается также, что до 20 июня 2022 года в демоверсии будет доступен режим «Выживание». В нём игроки могут объединяться в группы, захватывать острова, строить крепости и сражаться друг с другом.

Добавим, что Frozen Flame — это многопользовательская ролевая игра с элементами симулятора выживания, впервые представленная на презентации PC Gaming Show. Ожидается, что она попадёт в «ранний доступ» Steam уже осенью 2022 года.

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