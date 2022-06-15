Луганск, 15 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 32 человека личного состава. Об этом 15 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра и семь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике