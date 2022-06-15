ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 32 человека — НМ ЛНР
Луганск, 15 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 32 человека личного состава. Об этом 15 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра и семь единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике