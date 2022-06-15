Москва, 15 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружёнными силами (ВС) РФ в ходе спецоперации РФ по денацификации Украины было поражено 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков. Об этом 15 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в общей сложности с начала спецоперации российскими войсками было уничтожено: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе обстрелов украинских формирований в Донецкой Народной Республике за сутки погибли два мирных жителя.