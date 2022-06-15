Златоуст, Челябинская область, , 11:27 — REGNUM В Челябинской области два поезда оказались задержаны из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Электричество

Инцидент произошёл на станции Бердяуш. 15 июня в 03:28 по местному времени там произошло аварийное отключение электричества. Задержались поезда Москва — Челябинск» (опоздание составило 1 час 39 минут) и Уфа — Новый Уренгой на 1 час.

В 04:40 движение было восстановлено. Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.