Самара, 15 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Пляжный сезон стартовал в Самаре. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ИА REGNUM На пляже

Сообщается, что в городе уже работают 14 спасательных постов — дежурство несут 44 работника, прошедшие специальное обучение.

Отмечается, что для купания отвели следующие территории:

— первая очередь набережной (от Ленинградской до Вилоновской);

— вторая очередь набережной (от Маяковского до бывшего «КинАп»);

— четвертая очередь набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

— пляж в районе Барбошиной поляны;

— пляж под спуском по улице Советской Армии;

— пляж в районе Загородного парка;

— пляж Красноглинского района;

— пляж у санатория «Можайский»;

— пляж в районе фестивальной поляны (пр. Мастрюково) — только во время проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля.

Сотрудники пресс-службы напоминают, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом нужно соблюдать правила безопасности при купании, не допускать переохлаждения и перегрева тела, оказывать помощь терпящему бедствие на воде, уделять повышенное внимание детям.

Отмечается, что лица, которые не умеют плавать, должны купаться в специально отведенных местах.