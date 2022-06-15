Москва, 15 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В России развернулась серьёзная работа по преодолению негативных последствий западных санкций. Об этом 15 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» на Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Работа ведётся вместе с обеими палатами парламента, Банком России, администрацией президента, общественными организациями, экспертными группами, и многие идеи уже нормативно закреплены: граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку», — заявил Мишустин.

«Благодаря такой работе удалось смягчить влияние санкций: экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», — указал он.

По его словам, в целом экономика РФ на данном этапе справляется с санкционным давлением.

«В значительной степени этому способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года», — подчеркнул премьер-министр.