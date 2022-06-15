Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс приняла решение уволить свою службу охраны. Об этом 15 июня пишет TMZ, ссылаясь на свои источники, близкие к артистке.

Бритни Спирс (сс) Rhys Adams

По словам инсайдеров, Спирс заменит всю команду охраны. Это решение связано с попыткой её бывшего мужа сорвать её свадьбу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший супруг Бритни Спирс Джейсон Александр пытался сорвать свадьбу певицы с Сэмом Асгари 9 июня 2022 года. Ему удалось проникнуть с ножом в дом артистки, где проходило торжество — тогда охранники задержали его и доставили в полицию. Суд уже издал запретительный приказ в отношении Александра, по которому он не сможет приближаться к Спирс ближайшие три года.

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