Нальчик, 15 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии объявлены победители конкурса по отбору объектов для благоустройства в населенных пунктах на 2023 году. В числе победителей 15 территорий, на которые будут выделены федеральные денежные средства, сообщает ГТРК «Кабардино-Балкария».

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В течение полутора месяцев жители республики могли проголосовать на сайте за территории, требующие благоустройства в первую очередь. Всего было предложено 27 общественных пространств. В отборе участвовали 74 тыс. жителей региона.

Они проголосовали за Сиреневый бульвар на улице Тарчокова в Нальчике, сквер возле Вечного огня в Баксане, за парки в Тереке, Тырныаузе и Аргудане, скверы в Нарткале, Майском, Прохладном, Заюково, Куркужине и Баксаненке. В Чегеме будет создана аллея, а в селе Кашхатау — пешеходная зона на улице Мечиева.

Напомним, выбор территорий для благоустройства проводился в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.