Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Расширение Североатлантического альянса, новость о котором была встречена американской политической элитой с большим энтузиазмом, не отвечает национальным интересам США. Об этом в статье в Fox News авторы Расс Воут и Дэн Колдуэлл.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их мнению, американская политическая элита, настаивая на расширении обязательств Америки в области безопасности через НАТО, «оказывает американскому народу медвежью услугу».

«Не в национальных интересах Соединённых Штатов посредством НАТО брать на себя обязательство защищать два богатых европейских государства всеобщего благосостояния, чей нейтралитет обеспечивал им безопасность и процветание на протяжении более 70 лет», — подчёркивается в публикации.

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Воут и Колдуэлл отмечают, что новые гарантии безопасности заставят идти на компромиссы, потребуют увеличения расходов. Так, принятие Финляндии и Швеции в НАТО может привести к первоначальным расходам в размере более 8 миллиардов долларов наряду с дополнительными ежегодными расходами в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, возрастёт и «вероятность конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием».

В материале также указано, что одно из часто приводимых оправданий принятия Финляндии и Швеции в НАТО — наличие у них боеспособных вооружённых сил, которые бы укрепили НАТО — ошибочно. Численность военных этих двух стран относительно небольшая. Кроме того, они не обладают возможностями перемещать силы на большие расстояния.

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Авторы статьи указали на риск того, что «Соединённые Штаты переоценят свои силы или, что еще хуже, потенциально ввяжутся в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, заявки на вступление в НАТО на фоне событий на Украине Финляндия и Швеция подали 18 мая. Однако Турция выступила против. Генсек НАТО Йнс Столтенберг, обещавший этим странам быстрое вступление в члены альянса, заявил, что Североатлантический альянс не ожидал от Турции такой жёсткой позиции.