Тбилиси, 15 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. На территории Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии был завершены учебные курсы подразделения пожарно-спасательных сил, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Имеди».

Police.ge Грузинский спасатель

Базовый учебный курс был проведён по новой программе, и в нём были задействованы 22 сотрудника Департамента пожарно-спасательных сил из нескольких регионов Грузии.

В ходе 5-недельных курсов пожарные и спасатели прошли обучение по тушению пожаров и аварийно-спасательным операциям, оказанию первой медицинской помощи, а также основам реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты. В ходе тренинга участники прошли теоретические и практические занятия в рамках каждого модуля, которые проводились опытными инструкторами Службы управления чрезвычайными ситуациями и Академии МВД.

По завершению обучения участникам курсов подготовки пожарных-спасателей были вручены сертификаты,