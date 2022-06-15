Чебоксары, 15 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Чувашии выделят дополнительно 1,2 млрд рублей в виде бюджетного кредита на развитие инфраструктуры в трёх микрорайонах. Кроме того, свыше 420 млн рублей из федерального бюджета направят на строительство коммунальных сетей в двух городах. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата услуг ЖКХ

По данным властей, Чувашии предоставлен дополнительный лимит в размере более 1,2 млрд рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры трёх жилых микрорайонов («Пригородный» и «Новый город» в Чебоксарах, IX микрорайон в Новочебоксарске).

Речь идёт о предоставлении бюджетного кредита, который потратят на строительство 0,12 км дорог, 7,3 км инженерных сетей и трёх детских садов на 700 мест. По расчётам чиновников, это позволит ввести дополнительно 182,6 тыс. кв. метров жилья и создать 910 новых рабочих мест.

Ещё 427 млн рублей будет привлечено за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства предусмотрены на строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Козловка и Шумерле. Чувашские власти отмечают, что соответствующая заявка одобрена в рамках Петербургского международного экономического форума на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

«Радует, что вы восстанавливаете коммунальные предприятия. Я знаю, состояние ЖКХ в Шумерле и Козловке не самое лучшее, поэтому поддержим», — приводятся в релизе слова Хуснуллина.

Глава Чувашии Олег Николаев отмечает, что эта заявка стала первой в рамках предстоящей работы по обновлению инженерных сетей в Шумерле и Козловке.

«По этим же городам ещё три объекта на сумму 604 млн рублей готовы к реализации для того, чтобы охватить полный комплекс работ. И мы в ближайшее время готовы их загрузить и реализовать в случае поддержки», — заявил Олег Николаев.

В настоящее время в Чувашии с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется пять проектов на сумму 3,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что регионы неэффективно пользуются новыми мерами экономического развития: говоря об инфраструктурных кредитах, он отметил, что в этом году предусмотрено 250 млрд рублей, а касса — 22 млрд рублей.

Подробнее: Силуанов разочарован темпами освоения инфраструктурных кредитов регионами