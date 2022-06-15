Сеул, 15 июня 2022, 11:20 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 15 июня телефонные переговоры с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
По их словам, телефонный разговор состоялся по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами, а также 71-й годовщины прибытия колумбийских военных в портовый город Пусан для участия в Корейской войне (1950–1953 гг).
В ходе переговоров глава Южной Кореивыразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, ориентированного на будущее, а также попросил правителсьтво Колумбии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.