Сеул, 15 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 15 июня телефонные переговоры с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

По их словам, телефонный разговор состоялся по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами, а также 71-й годовщины прибытия колумбийских военных в портовый город Пусан для участия в Корейской войне (1950–1953 гг).

В ходе переговоров глава Южной Кореивыразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, ориентированного на будущее, а также попросил правителсьтво Колумбии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.